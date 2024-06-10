Не всякий песок в нефти одинаково плох: учёные замерили диаметр самых вредных песчинок

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В ПНИПУ оценили влияние примесей песка в нефти на отложения в трубах

1:38
Наука

Асфальтосмолопарафиновые отложения — заклятый враг нефтяников. Особенно в России, где "чёрное золото" не отличается хорошим качеством. Работа больше чем у половины скважин осложнена закупоркой труб или затруднением перекачки по ним.

В ПНИПУ оценили влияние примесей песка в нефти на отложения в трубах
Фото: Flickr by Maarten Heerlien is licensed under CC BY 2.0 DEED

В нефти есть и примеси песка. Сами по себе они не откладываются, поэтому их влияние не учитывалось. Учёные из Пермского национального исследовательского политехнического университета исправили это упущение — и не зря.

В экспериментах на толуоле с примесями песка разной дисперсности подтвердилось — он почти не попадает в отложения. "По графику сделали вывод, что масса самих отложений незначительно увеличивается при повышении концентрации смеси песка", — пояснил лаборант-исследователь кафедры нефтегазовых технологий ПНИПУ Антон Козлов.

Но влияние песка всё равно велико, причём не всякого. "Оказалось, что малые фракции почти не влияют на количество образующихся отложений. При этом добавление частиц диаметром 0.25-0.05 и 0.5-0.25 с концентрацией более 5% значительно увеличивает интенсивность формирования парафинов", — уточнил доцент кафедры нефтегазовых технологий ПНИПУ кандидат технических наук Павел Илюшин.

Использование этих данных в модернизации существующих моделей парафинообразования поможет добиться лучшей очистки нефти и, как следствие, повышения надёжности оборудования.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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