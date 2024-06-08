Ученые выяснили, когда люди впервые оседлали лошадей

Nature: человек начал массово использовать лошадей как транспорт 4200 лет назад

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа ученых из 113 научных учреждений по всему миру определила, когда люди начали использовать лошадей для передвижения, что ознаменовало начало новой эры в истории человечества. Исследование было опубликовано в журнале Nature.

Фото: ars.usda.gov by Scott Bauer is licensed under public domain

Команда собрала обширную коллекцию археологических остатков лошадей со всей Евразии. Специалисты использовали радиоуглеродное датирование и секвенирование древней ДНК для изучения трех ключевых аспектов коневодства: распространения, селекции и численности.

Они выявили совпадение всех трех показателей около 4,2 тысячи лет назад. По мнению ученых, это свидетельствует о начале массового использования лошадей в качестве верховых животных, что значительно ускорило торговлю и освоение новых территорий. Географически это событие связано с регионом Ботай на севере современного Казахстана.

Исследователи также выяснили, что люди приручили лошадей гораздо раньше, около 5500 лет назад. Однако долгое время эти животные использовались в основном для получения молока и мяса, а не для транспорта.

Авторы статьи отметили, что использование лошадей оставалось самым быстрым видом наземного передвижения вплоть до начала XX века.