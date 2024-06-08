Ученые выяснили, когда люди впервые оседлали лошадей

Международная группа ученых из 113 научных учреждений по всему миру определила, когда люди начали использовать лошадей для передвижения, что ознаменовало начало новой эры в истории человечества. Исследование было опубликовано в журнале Nature.
Команда собрала обширную коллекцию археологических остатков лошадей со всей Евразии. Специалисты использовали радиоуглеродное датирование и секвенирование древней ДНК для изучения трех ключевых аспектов коневодства: распространения, селекции и численности.
Они выявили совпадение всех трех показателей около 4,2 тысячи лет назад. По мнению ученых, это свидетельствует о начале массового использования лошадей в качестве верховых животных, что значительно ускорило торговлю и освоение новых территорий. Географически это событие связано с регионом Ботай на севере современного Казахстана.
Исследователи также выяснили, что люди приручили лошадей гораздо раньше, около 5500 лет назад. Однако долгое время эти животные использовались в основном для получения молока и мяса, а не для транспорта.
Авторы статьи отметили, что использование лошадей оставалось самым быстрым видом наземного передвижения вплоть до начала XX века.
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