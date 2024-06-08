Названы продукты, снижающие риск сердечной недостаточности

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PLOS ONE: "противовоспалительная" диета снижает риск сердечной недостаточности

2:18
Наука

Употребление продуктов, богатых клетчаткой, жирными кислотами, железом, магнием, селеном и витамином В1, связано с более низким риском сердечной недостаточности. К такому выводу пришли исследователи Народной больницы провинции Шаньси при Сианьском Университете Цзяо-Тун в Китае.

PLOS ONE: "противовоспалительная" диета снижает риск сердечной недостаточности
Фото: commons.wikimedia.org by Дж.стеф.ракета is licensed under Creative Commons-Share Alike 4.0

Результаты их работы опубликованы в журнале PLOS ONE.

В исследовании приняли участие 10 766 человек, которые предоставили данные о своем питании и прошли обследования для оценки сердечной функции и кардиометаболического здоровья. Целью исследования было выяснить, как воспаление, вызванное неправильным питанием, влияет на риск сердечной недостаточности.

Результаты показали, что ухудшение качества питания достоверно связано с повышением уровня воспаления и увеличением концентрации натрийуретического пептида про-B-типа (NT-proBNP) в организме. Повышение уровня NT-proBNP является важным маркером сердечной недостаточности.

Ученые также выяснили, что наименьший риск развития сердечной недостаточности наблюдается у людей с рационом, сбалансированным по белкам, углеводам, клетчатке, мононенасыщенным и полиненасыщенным жирным кислотам, витамину А, β-каротину, витамину В1, ниацину, фолиевой кислоте, витамину Е, магнию, железу, селену, кофеину, этанолу и n-3 жирным кислотам.

Исследователи подчеркнули, что антиоксидантные свойства селена особенно важны для защиты тканей от окислительного стресса. Витамины А и β-каротин, ниацин, фолиевая кислота и витамин Е играют решающую роль в профилактике сердечной недостаточности и поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы.

Селен содержится в оливковом масле, морепродуктах, рыбе, маслинах, бобовых, орехах, гречке и овсянке. Витамины А, Е, фолиевая кислота и β-каротин находятся в растительной пище и листовой зелени, а ниацин — в ржаном хлебе, гречке и фасоли.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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