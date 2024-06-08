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Гинцбург о новой вакцине против рака: первые испытания вселяют надежду на излечение

Вакцина против рака прошла успешные испытания на мышах

2:00
Наука

Российские ученые из Центра им. Н. Ф. Гамалеи успешно провели первые испытания вакцины, предназначенной для борьбы с различными видами рака. Руководитель Центра и академик РАН Александр Гинцбург рассказал о результатах исследования в интервью "Газете.Ru".

Вакцина против рака прошла успешные испытания на мышах
Фото: Официальный сайт Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В эксперименте использовались мыши, которым была искусственно привита меланома, одна из форм рака кожи. Грызунов разделили на две группы: одна получала вакцину, другая оставалась без прививки.

На 15-й день, когда у мышей активировалась иммунная система, ученые отметили значительное уменьшение размеров опухолей у вакцинированных животных по сравнению с непривитыми.

Мыши, получившие вакцину, выжили, тогда как у непривитых наблюдалась смертность на 19-22 день. Гинцбург подчеркнул, что исследования продолжаются.

"Мы разработали универсальную технологию, способную потенциально решить все проблемы онкологии. Теперь важно понять, насколько эффективно она будет применяться на практике," — отметил Гинцбург.

Вакцина предназначена для пациентов, уже страдающих раком, и будет разрабатываться индивидуально с учетом особенностей организма и заболевания каждого пациента. По словам Гинцбурга, предполагается, что вакцину будут вводить внутримышечно или непосредственно в опухоль для равномерного распределения препарата. Введение через капельницу не рассматривается, так как это снижает эффективность из-за попадания препарата в печень.

"Эффективность вакцины зависит от способа введения, и мы будем уточнять, какой метод наиболее оптимален," — добавил он.

Продолжение исследований и дальнейшие испытания вакцины вселяют надежду, что в будущем она станет мощным инструментом в борьбе с онкологическими заболеваниями, значительно улучшая прогнозы для пациентов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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