Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Семечки подсолнечника могут снижать кровяное давление
Для съёмок второго сезона "Дома Дракона" потребовалось 9 тысяч актёров
Жареные креветки с чесноком и вермутом: изысканное блюдо, которое быстро готовится
США планируют еженедельные проверки крупного рогатого скота на выявление H5N2
Почему желтеют и опадают завязи огурцов и как с этим бороться?
Этикет в полете: как сохранить комфорт и уважение к соседям
Как сделать петунию настоящими королевами клумбы
Анастасия Ивлеева: "В российском шоу-бизнесе нет искренней дружбы"
GAC GS8 второго поколения подорожал на 400 тысяч рублей в России
Ученые выяснили, каким образом мозг учится на наших ошибках

NatComms: ядро мозга производит белок парвальбумин в ответ на негативный опыт

2:02
Наука

Венгерские ученые из Института экспериментальной медицины HUN-REN в Будапеште раскрыли нейронный механизм, который помогает запоминать негативный опыт и избегать его в будущем. Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications (NatComms).

NatComms: ядро мозга производит белок парвальбумин в ответ на негативный опыт
Фото: commons.wikimedia.org by Quince Media is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Команда обнаружила специфические тормозные нейроны HBD, которые выделяют кальций-связывающий белок парвальбумин (PV). Эти структуры находятся в глубокой области мозга, известной как горизонтальное ядро.

Нейроны HBD-PV передают возбуждающие сигналы в неокортекс — участок, ответственный за высшие мозговые функции, такие как мышление, речь, интеллект и сенсорное восприятие. Они также регулируют быстрые кортикальные волны мозга, важные для когнитивных процессов.

Эксперименты на мышах показали, что эти нейроны активируются при неприятных для животных событиях — неожиданных сквозняках или запахе хищника, которых мыши стараются избегать.

Исследователи выяснили, что структура HBD-PV увеличивает возбуждение и обостряет внимание, стимулируя соответствующие части неокортекса, что помогает мозгу искать выход из негативной ситуации.

Еще одним важным эффектом является активация цепей обучения при столкновении с неприятным опытом. Они включают гипоталамус и ядра шва головного мозга, которые затем передают информацию в лимбическую систему, отвечающую за поведенческие и эмоциональные реакции.

Более того, ингибирующие клетки HDB-PV нацелены преимущественно на другие тормозные нейроны в этих областях, что, вероятно, освобождает возбуждающие клетки от торможения, позволяя им быть более активными.

По мнению ученых, их открытие позволило лучше понять, как негативные события кодируются в мозге и используются для обучения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Екатерина Стриженова поздравила мужа Александра Стриженова с юбилеем: "Ты — моя жизнь"

Телеведущая Екатерина Стриженова адресовала трогательные слова супругу Александру Стриженову в его юбилейный день рождения.

Екатерина Стриженова обратилась к мужу в честь его юбилея
Сразу после полива огурцов сделайте это - иначе ваши растения могут погибнуть
Поливаем огурцы - что нужно не забыть сделать потом? Секрет успешного урожая
Готовим универсальный кляр: в нём можно жарить всё, от мяса и рыбы до фруктов
Мощные вспышки на Солнце не прекращаются: учёные зафиксировали новую
Беспилотники НАТО над Чёрным морем пора признать угрозой РФ и сбивать Дмитрий Плотников Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова Генералы не всегда были примером для русской армии Сергей Лебедев
В США объяснили планы Франции передать ВСУ истребители Mirage 2000
Полина Гагарина раскрыла правду о Градском: "Он не был моим учителем"
Почему обычная подкормка не подходит для томатов во время цветения
Почему обычная подкормка не подходит для томатов во время цветения
Последние материалы
США планируют еженедельные проверки крупного рогатого скота на выявление H5N2
Почему желтеют и опадают завязи огурцов и как с этим бороться?
Этикет в полете: как сохранить комфорт и уважение к соседям
Как сделать петунию настоящими королевами клумбы
NatComms: ядро мозга производит белок парвальбумин в ответ на негативный опыт
Анастасия Ивлеева: "В российском шоу-бизнесе нет искренней дружбы"
GAC GS8 второго поколения подорожал на 400 тысяч рублей в России
Защита волос от солнца: секреты дерматолога
Утиное мясо полезно для щитовидки и при анемии
Кинологи объяснили, как научить собаку плавать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников