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Ученые Торонто обнаружили вирус, усиливающий паразитарные инфекции

Учёные обнаружили новый вирус, вызывающий тяжёлые поражения мозга

2:13
Наука

Учёные из Университета Торонто объявили о новом открытии: РНК-вирус Apocryptovirus odysseus, который усиливает токсоплазмоз при сочетании с паразитом Toxoplasma gondii. Это открытие открывает новые перспективы в области лечения паразитарных инфекций.

Учёные обнаружили новый вирус, вызывающий тяжёлые поражения мозга
Фото: Wikipedia by Manuel Almagro Rivas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Согласно данным портала Virus Evolution, токсоплазмоз у большинства здоровых людей протекает бессимптомно. В случае появления симптомов, они могут включать легкую лихорадку, увеличение лимфатических узлов, головные и мышечные боли.

У людей с ослабленным иммунитетом (например, при ВИЧ/СПИДе или после трансплантации органов) токсоплазмоз может вызывать серьезные поражения мозга, глаз и других органов.

У беременных женщин инфекция может привести к выкидышам, мертворождению или серьезным врожденным аномалиям у новорожденных.

Используя компьютерную вирусологию для анализа миллионов доступных образцов, исследователи обнаружили новый нарнавирус Apocryptovirus odysseus (Ao), который, вероятно, инфицирует нейротропный паразит Toxoplasma gondii. Это важное открытие помогает глубже понять механизмы развития токсоплазмоза.

Ранее было известно, что некоторые паразитические простейшие вирусы (PPV) могут вызывать врожденные реакции у хозяина. Учёные предоставили in silico доказательства того, что Ao может выступать провоспалительным фактором в клетках человека и мыши, инфицированных T. gondii.

Это открытие открывает новые возможности для изучения влияния вирусов на развитие заболеваний.

Дополнительный анализ более 7,6 миллионов образцов позволил исследователям обнаружить девятнадцать видов апокриптовирусов, все из которых были найдены в образцах различных видов животных.

Наличие этих вирусов оказалось надежным индикатором присутствия паразитических нуклеиновых кислот Apicomplexa, подтверждая их роль как переносчиков паразитов-заражателей вирусами.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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