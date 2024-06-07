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Ученые рассказали о неочевидном влиянии головоломок на мозг

Int. J. Hum. Comput: судоку и другие головоломки оздоравливают психику

1:27
Наука

Интеллектуальные игры, такие как судоку и Вордли, не способствуют развитию умственных способностей, однако они улучшают настроение и повышают самооценку. Эти положительные эффекты на психику являются достаточным основанием для рекомендации мозговых тренировок, головоломок и викторин.

Int. J. Hum. Comput: судоку и другие головоломки оздоравливают психику
Фото: commons.wikimedia.org by MissLunaRose12 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Эти выводы были опубликованы в журнале International Journal of Human-Computer Interaction (Int. J. Hum. Comput).

Группа ведущих нейробиологов заявила, что отсутствуют убедительные доказательства того, что игры для тренировки мозга улучшают когнитивные способности. Однако новое исследование показало, что такие игры всё же полезны, так как способствуют улучшению психического здоровья.

Ученые провели анализ тысяч отзывов пользователей о приложениях для тренировки мозга, таких как Lumosity, Elevate и Peak, с помощью автоматического анализа текста. Многие пользователи отметили, что чувствуют себя лучше и увереннее, несмотря на отсутствие заметных улучшений в интеллектуальных способностях.

Регулярное преодоление игровых испытаний может способствовать развитию чувства уверенности и независимости.

Авторы исследования подчеркнули, что удовольствие является мощной личной, экономической и культурной силой, которой следует уделять больше внимания.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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