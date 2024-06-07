Революционный прорыв в лечении возрастной макулярной дегенерации: ученые нашли ключ к сохранению зрения

Медики разработали новую методику лечения возрастной потери зрения

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа ученых из Cirrus Therapeutics, Бристольского университета и Университетского колледжа Лондона предложила перспективный метод лечения возрастной макулярной дегенерации (ВМД) — основной причины ухудшения зрения у пожилых людей.

Фото: commons.wikimedia.org by ROTFLOLEB is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В их последних исследованиях, опубликованных в журнале Science Translational Medicine, было обнаружено, что увеличение концентрации белка IRAK-M в клетках сетчатки может стать новым, эффективным способом борьбы с ВМД.

ВМД — это серьезное заболевание, сильно влияющее на зрительные функции. Пациенты часто замечают затуманенное зрение или появление черной точки в центральном поле зрения, что со временем может привести к полной потере центрального зрения. В настоящее время ВМД затрагивает более 200 миллионов людей по всему миру, и прогнозируется, что к 2040 году это число возрастет до 288 миллионов. Причины ВМД сложны и связаны с процессами старения, окружающей средой и образом жизни.

Исследователи выяснили, что повышение уровня белка IRAK-M в клетках сетчатки может значительно защитить их от дегенерации, предотвращая разрушительные процессы, ведущие к потере зрения.

Это открытие открывает новые перспективы для улучшения существующих методов лечения ВМД, которые сейчас часто сосредоточены на отдельных аспектах патологии.