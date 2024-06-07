Пережившие лучевую или химиотерапию раковые клетки превращаются в монстров с несколькими ядрами

Открыта роль полиплоидных гигантских раковых клеток в рецидиве рака после лечения

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Онкологического центра MUSC Hollings (Южная Каролина) нашли ключ к предотвращению рецидива рака после его лечения, пишут в пятницу argumenti.ru со ссылкой на SciTechDaily.

Фото: Wikimedia Commons by Joelmills is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license

Ответственность за возвращение смертоносного недуга лежит главным образом на так называемых полиплоидных гигантских раковых клетках (PGCC). Получив сильнейший стресс в результате лучевой или химиотерапии, те из них, что выжили, сильно меняются. Они модифицируют свой геном так, чтобы стать устойчивее к внешним воздействиям, а также обретают несколько ядер для облегчения деления. Как только терапия прекращается, эти монстры начинают бурно размножаться.

PGCC открыты давно, но до сих пор они считались обречёнными на гибель после лечения, поделились исследователи под руководством доктора Кристины Воелкель-Джонсон в статье в Journal of Biological Chemistry.

Изучение культуры злокачественной опухоли предстательной железы показало, что PGCC разрастаются благодаря множеству ядер, а при отмене терапии порождают одноядерные раковые клетки, что и приводит к рецидиву. Учёные нашли сигнальные белки, которые "переключают" тип клеток, и поняли, что оптимальная продолжительность комбинированного лечения может предотвратить возвращение болезни.

"Наши результаты показывают, что лечение должно проводиться одновременно с химиотерапией или лучевой терапией. Важно назначать один из противоопухолевых препаратов в сочетании с терапевтическим стрессом, чтобы предотвратить образование дочерних клеток PGCC. Как только они образуются, будет уже слишком поздно", — заключила Фёлкель-Джонсон.

Образование полиплоидных гигантских раковых клеток