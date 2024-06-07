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На Россию обрушились смерчи: энергия разгорячённой антропогенным влиянием атмосферы ищет выхода

Климатолог Киселёв объяснил участившиеся смерчи в России антропогенным влиянием

2:12
Наука » Экология

Торнадо обрушились на непривычную к такому типу природных явлений Россию. В четверг смерчи видели в Москве и Нижнем Тагиле, 7 июля разрушительный вихрь пронёсся, срывая крыши, по селу Бердюжье Тюменской области. Соседей стихия тоже не обходит стороной — 5 июля смерч бушевал в окрестностях Минска.

Климатолог Киселёв объяснил участившиеся смерчи в России антропогенным влиянием
Фото: TG "Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы" is licensed under public domain

Аномальные погодные явления отмечаются всё чаще, и не только в России, прокомментировал ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, автор книги "Парадоксы климата" кандидат физико-математических наук Андрей Киселёв.

"За последние где-то 45-50 лет раза в три-четыре увеличилось число всевозможных погодных климатических аномалий, — сообщил он Pravda.Ru. — Причём в основном это увеличение составляют два фактора. Первый — это наводнения, ливни и засухи, а другой — это всякие ветровые нагрузки: смерчи, ураганы, торнадо, штормы и так далее. Поэтому сам факт учащения, безусловно, имеет место. То, что невероятную долю в этом имеют ветровые нагрузки, в том числе смерчи, — это тоже правда".

Объясняются такие аномалии глобальным потеплением.

"Суть сводится к чему: растёт температура, при более высокой температуре, соответственно, увеличивается энергия системы — в данном случае климатической системы, и атмосферы в том числе. Энергия — она требует выхода всегда. И вот одно из проявлений — это как раз увеличение всевозможных погодных климатических аномалий, в том числе, конечно, как я уже сказал, ветровых нагрузок", — объяснил учёный.

"Учащение всевозможных погодных аномалий обусловлено двумя факторами. С одной стороны, антропогенным фактором, с другой стороны, внутренней изменчивостью самой системы. Вот за каждое отдельное явление такое ответственность несёт эта изменчивость системы. А то, что всё чаще и чаще происходят подобные явления, — это влияние антропогенного фактора, то есть человека", — заключил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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