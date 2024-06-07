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Этим летом астрономы всего мира устремили взор в созвездие Северной Короны: там должен случиться страшный взрыв

Вспышку повторной новой T CrB, которая бывает раз в 80 лет, ждут в сентябре

2:16
Наука » Экология » Космос

Этим летом астрономы всего мира устремили взор в созвездие Северной Короны — там ожидается вспышка так называемой повторной новой T CrB, которая происходит раз в 80 лет. NASA раскрыла подробности в четверг.

Вспышку повторной новой T CrB, которая бывает раз в 80 лет, ждут в сентябре
Фото: Pexels by Monstera Production is licensed under CC0

"Сияющая звезда", известная астрономам как T Coronae Borealis или T CrB, — двойная система, расположенная в созвездии Северной Короны примерно в 3000 световых годах от Земли. Она состоит из белого карлика размером с Землю с массой, как у Солнца, и древнего красного гиганта.

"Голодный" белый карлик высасывает у своей соседки водород, накапливая его в себе. Раз в 80 лет газа становится слишком много, и он страшно взрывается. Это похоже на вспышку сверхновой, только гораздо слабее и носит цикличный характер.

Такие звёзды получили название повторных новых, объясняет доктор Ребекка Хаунселл из Центра космических полетов имени Годдарда NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.

"Есть несколько повторных новых с очень короткими циклами, но, как правило, мы не часто видим повторяющиеся вспышки в течение жизни человека, и редко такие вспышки находятся так близко к нашей собственной системе. Невероятно приятно наблюдать за этим из первого ряда", — признаётся она.

Впервые вспышка новой T CrB зафиксирована более 800 лет. В последний раз она взрывалась в 1946 году. При этом звезда начала разгораться за несколько лет до этого, что наблюдается и сейчас.

По расчётам учёных, вспышка должна случиться в сентябре 2024 года. При этом звезда, которую обычно трудно разглядеть даже в бинокль, около недели будет хорошо видна невооружённым глазом.

Впрочем, астрономы не дают стопроцентной гарантии. "Повторные новые непредсказуемы и противоречивы — как только вы начинаете полагаться на то, что они следуют одному и тому же распорядку, они полностью нарушают его, — предупредил доктор Кодзи Мукаи, астрофизик из Центра имени Годдарда. — Посмотрим, как поведёт себя T CrB".

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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