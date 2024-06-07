Климатологи в ужасе от циклонов в Индийском океане — не осталось ни одной живой птицы, а дальше будет только хуже

Циклон Ильза убил восьмерых рыбаков и 80-90% олушей и фрегатов в Австралии

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

Экологи и климатологи под руководством научного сотрудника Университета Чарльза Стерта Дженнифер Лаверс оценили последствия мощного тропического циклона Ильза в восточной части Индийского океана и на их основании сделали пессимистичные прогнозы, которыми поделились в Communications Earth & Environment.

Фото: PxHere by Rob Smith is licensed under CC0 Public Domain

В апреле 2023 года Ильза пронеслась через остров Бедаут у западных берегов Австралии, полностью лишив его растительности. Кроме того, она унесла жизни восьми индонезийских рыбаков и причинила разрушения инфраструктуре нескольких стран.

Бедаут — излюбленное место гнездования голуболицых олушей (Sula dactylatra), бурых олушей (Sula leucogaster) и фрегатов Ариель (Fregata ariel). Учёные совершили несколько облётов Бедаута и поначалу не нашли там ни одной живой птицы, зато насчитали более 20 тысяч погибших пернатых. В ходе последующих экспедиций было всё же замечено небольшое число пар олушей обоих видов.

По оценке специалистов, стихийное бедствие сократило птичьи популяции на 80-90%.

Ильза — далеко не первый тропический циклон с настолько неблагоприятными последствиями. В 2007-м на западе Австралии бушевал Джордж, в 2016-м — Стэн. Из-за глобального потепления циклоны будут всё чаще и сильнее, что может привести к полному исчезновению некоторых видов морских птиц не только у берегов Австралии, но и по всей Земле в целом, предупредили исследователи.