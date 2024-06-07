Компании Илона Маска разрешили постройку на бывшем заводе самого большого в мире суперкомпьютера

Маск обещал сделать крупнейший в мире суперкомпьютер на видеопроцессорах Nvidia H100

Компания Илона Маска X.AI получила разрешение на создание самого большого в мире суперкомпьютера в городе Мемфис (штат Теннесси, США), сообщил глава Торговой палаты Большого Мемфиса Тед Таунсенд.

Фото: ИМ СО РАН

"С радостью сообщаю, что крупнейший в мире суперкомпьютер Gigafactory of Compute компании X. AI будет расположен в Мемфисе, — заявил он в эфире новостного телеканала WREG. — Представьте себе вычислительные ресурсы, необходимые для отправки людей на Марс. Они появятся здесь, в Мемфисе".

Суперкомпьютер будет работать на базе графических процессоров Nvidia H100, предназначенных для ускорения систем искусственного интеллекта. Он разместится на бывшем заводе по производству бытовой техники Electrolux.

Чиновник рассказал, что переговоры с X.AI велись с марта. Реализация столь амбициозного проекта невозможна без одобрения органов по вопросам экономического развития города Мемфис и округа Шелби, администрации долины реки Теннесси и других ведомств.

Знаменитый миллиардер Илон Маск открыл X.AI летом прошлого года на фоне успеха чат-бота ChatGPT от компании OpenAI. Он рассчитывает запустить свой суперкомпьютер к осени 2025 года.