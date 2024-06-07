Мощные вспышки на Солнце не прекращаются: учёные зафиксировали новую

6 июня в 18:06 по московскому времени учёные из Института прикладной геофизики (ИПГ) зафиксировали вспышку класса M6.½B на Солнце.
Эта вспышка, одна из предпоследних по мощности, наблюдалась в рентгеновском диапазоне и длилась 35 минут. В результате вспышки произошло нарушение коротковолновой (КВ) радиосвязи.
После вспышки, по данным мониторинга космической погоды института, уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли достиг R2 по шкале из пяти уровней, где R5 является экстремальным. Уровень R2 классифицируется как умеренный.
Кроме этой вспышки, с 3 по 5 июня ученые зарегистрировали еще восемь вспышек класса М. Вспышки этого класса обладают значительной мощностью и потенциально могут воздействовать на космическую и наземную технику, сообщает ТАСС.
Солнечные вспышки классифицируются в зависимости от мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения в 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Например, вспышка класса M в 10 раз мощнее вспышки класса C, а вспышка класса X в 10 раз мощнее вспышки класса M.
Эти вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Когда облака плазмы достигают Земли, они могут вызывать магнитные бури, влияющие на работу спутников, систем навигации и связи, а также на электросети.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?