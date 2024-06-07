Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дерматолог Константинова: как правильно использовать скрабы без вреда для кожи
Свечение филаментов в центре Галактики объяснили синхротронным излучением пульсаров
Простой рецепт трюфельных конфет "тирамису"
Бузова поинтересовалась, можно ли ей заниматься спортом в купальнике
Сергей Миронов предложил новые условия для налогового вычета по страхованию жизни
В этом году число обращений к нотариусам для обеспечения доказательств выросло на 17%
За рубежом опасаются повышения цен на пшеницу из России
Тарантино оценил фильм "Апокалипто" с Мэлом Гибсоном
Единственное КПП на границе России с Грузией закрыли
Мощные вспышки на Солнце не прекращаются: учёные зафиксировали новую

Учёные зафиксировали новую вспышку на Солнце

1:51
Наука

6 июня в 18:06 по московскому времени учёные из Института прикладной геофизики (ИПГ) зафиксировали вспышку класса M6.&frac12B на Солнце.

Учёные зафиксировали новую вспышку на Солнце
Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Эта вспышка, одна из предпоследних по мощности, наблюдалась в рентгеновском диапазоне и длилась 35 минут. В результате вспышки произошло нарушение коротковолновой (КВ) радиосвязи.

После вспышки, по данным мониторинга космической погоды института, уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли достиг R2 по шкале из пяти уровней, где R5 является экстремальным. Уровень R2 классифицируется как умеренный.

Кроме этой вспышки, с 3 по 5 июня ученые зарегистрировали еще восемь вспышек класса М. Вспышки этого класса обладают значительной мощностью и потенциально могут воздействовать на космическую и наземную технику, сообщает ТАСС.

Солнечные вспышки классифицируются в зависимости от мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения в 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Например, вспышка класса M в 10 раз мощнее вспышки класса C, а вспышка класса X в 10 раз мощнее вспышки класса M.

Эти вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Когда облака плазмы достигают Земли, они могут вызывать магнитные бури, влияющие на работу спутников, систем навигации и связи, а также на электросети.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Суперпитание для огурцов: лучшие варианты подкормок на текущий период

Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?

Самые эффективные подкормки для огурцов: советы опытных дачников
Выращиваем идеальные помидоры с помощью нашатырного спирта
Помидорам - только лучшее: возможности применения нашатырного спирта
Пойдут за вами на край света: самые преданные породы кошек
Почему кошка следует за вами в туалет? Секреты кошачьего поведения раскрыты
Генералы не всегда были примером для русской армии Сергей Лебедев На Харьковском направлении ВСУ будут лезть из кожи Дмитрий Плотников Предполагаемый список стран и сил, которым Путин может поставить оружие Любовь Степушова
Флипперы в восторге: рухнул спрос на недвижимость массового сегмента для инвестиций — продавцы идут на уступки
Три в одном: мыльный раствор - универсальный защитник баклажанов от ключевых вредителей
Из-за глобального потепления Северный Ледовитый океан заселила тихоокеанская и атлантическая рыба
Из-за глобального потепления Северный Ледовитый океан заселила тихоокеанская и атлантическая рыба
Последние материалы
Тарантино оценил фильм "Апокалипто" с Мэлом Гибсоном
Единственное КПП на границе России с Грузией закрыли
Киев начал проводить инсценировки обстрелов Херсона и его окрестностей
"АвтоВАЗ", "Итэлма" и "Ростелеком" создадут цифровую экосистему для автомобилей Lada
Спасаем урожай от диких зверей
Кинологи назвали людей, которых не любят собаки
Учёные зафиксировали новую вспышку на Солнце
Концерт Светланы Лободы в Латвии вызвал скандал: зрители уходили с мероприятия
Барьеры страхования МСП: эксперт предложил инновационные решения
Пять шагов красоты: эффективные ритуалы для здоровой кожи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников