Мощные вспышки на Солнце не прекращаются: учёные зафиксировали новую

Учёные зафиксировали новую вспышку на Солнце

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

6 июня в 18:06 по московскому времени учёные из Института прикладной геофизики (ИПГ) зафиксировали вспышку класса M6.½B на Солнце.

Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Эта вспышка, одна из предпоследних по мощности, наблюдалась в рентгеновском диапазоне и длилась 35 минут. В результате вспышки произошло нарушение коротковолновой (КВ) радиосвязи.

После вспышки, по данным мониторинга космической погоды института, уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли достиг R2 по шкале из пяти уровней, где R5 является экстремальным. Уровень R2 классифицируется как умеренный.

Кроме этой вспышки, с 3 по 5 июня ученые зарегистрировали еще восемь вспышек класса М. Вспышки этого класса обладают значительной мощностью и потенциально могут воздействовать на космическую и наземную технику, сообщает ТАСС.

Солнечные вспышки классифицируются в зависимости от мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения в 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Например, вспышка класса M в 10 раз мощнее вспышки класса C, а вспышка класса X в 10 раз мощнее вспышки класса M.

Эти вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Когда облака плазмы достигают Земли, они могут вызывать магнитные бури, влияющие на работу спутников, систем навигации и связи, а также на электросети.