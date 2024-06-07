Яичная скорлупа помогла учёным извлечь редкоземельные элементы из воды: этот способ решит экологические проблемы

Учёные из Тринити-колледжа Дублинского университета разработали процесс восстановления редкоземельных элементов (РЗЭ) с использованием яичной скорлупы.
В процессе скорлупу нагревают в растворах, содержащих РЗЭ, при температурах от 25°C до 205°C. РЗЭ диффундируют в скорлупу, образуя различные минералы. При 90°C образуется козоит, при 165°C до 205°C — поликристаллический козоит, а при 205°C — бастнезит, сообщает Хайтек.
Этот метод дешевый, экологически чистый и может помочь удовлетворить растущий спрос на РЗЭ для технологий экологически чистой энергетики, таких как гибридные и электрические машины, а также ветряные турбины. Использование яичной скорлупы для восстановления РЗЭ решает экологические проблемы, связанные с традиционными методами добычи, делая процесс более устойчивым.
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