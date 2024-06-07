Экологически чистое топливо сокращает выбросы: учёные поделились результатами исследования

Финская компания Neste сообщила о первых в мире результатах исследования использования экологически чистого авиационного топлива (SAF) в коммерческой авиации.
В исследовании, проведенном совместно с Airbus, Rolls-Royce и Немецким аэрокосмическим центром (DLR), изучалось влияние 100% SAF на выбросы двух двигателей Airbus A350 с двигателями Rolls-Royce, сообщает ТАСС.
Результаты показали значительное снижение выбросов сажи и образования кристаллов льда по сравнению с обычным авиационным топливом. Это открытие подтверждает, что SAF не только снижает выбросы углекислого газа, но и уменьшает другие вредные выбросы, такие как сажа и инверсионные следы.
Руководитель программы исследований и технологий Airbus Марк Бенталл отметил, что эти данные подчеркивают важность SAF для декарбонизации воздушного транспорта.
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