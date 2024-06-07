Опровергнут популярный миф о лебедях: они оказались не так верны, как мы полагали

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Учёные опровергли миф о верности лебедей

1:10
Наука

Австралийские учёные из Мельбурнского университета провели исследование, которое опровергло миф о лебединой верности.

Учёные опровергли миф о верности лебедей
Фото: flickr.com by Bernard Spragg. NZ is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В течение 18 лет они наблюдали за чёрными лебедями в Альберт-парке Мельбурна и установили, что не менее 10% пар этих птиц расстаются спустя несколько месяцев совместной жизни. Исследование охватило 2000 окольцованных птиц.

Рауль Малдер из школы биологических наук Мельбурнского университета отметил, что в дикой природе лебеди действительно проявляют моногамию, но это не всегда длится долго. Некоторые пары существуют всего несколько месяцев, поэтому развод среди них не является редкостью, сообщает ТАСС.

Также было обнаружено, что даже самые крепкие пары иногда берут паузы, проводя несколько месяцев вдали друг от друга, прежде чем снова объединиться. Почти 40% пар проводят время порознь, при этом перерывы длятся около двух-трех месяцев. Половина таких пар затем расстаются навсегда, а другая половина воссоединяется и продолжает оставаться преданной друг другу.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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