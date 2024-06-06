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Астрономы обнаружили загадочный объект в космосе: радиомаяк не даёт покоя учёным

Учёные обнаружили необычный объект в космосе

1:46
Наука

Астрономы обнаружили загадочный объект, который испускает радиосигналы с интервалами почти в час, что не соответствует известным законам физики.

Учёные обнаружили необычный объект в космосе
Фото: ESA by Euclid Consortium is licensed under CC BY-SA 3.0

Объект, обозначенный как ASKAP J193505.1+214841.0, демонстрирует три режима работы: сильные пульсы, слабые пульсы и периоды отсутствия сигналов. Анализ показал, что сигналы возникают каждые 54 минуты и могут длиться от 10 секунд до минуты. Объект имеет различия в поляризации фотонов, указывающие на разные условия в местах происхождения сигналов.

Существует две гипотезы относительно источника радиосигналов: это либо нейтронная звезда с медленным вращением, либо белый карлик с необычно сильным магнитным полем. Учёные склоняются к нейтронной звезде, поскольку необходимые для генерации вспышек магнитные поля превышают известные значения для белых карликов. Объект был обнаружен случайно при наблюдении за областью после гамма-всплеска с помощью австралийского телескопа Square Kilometre Array Pathfinder, сообщает SecurityLab.

Наблюдения за другими длинами волн выявили наличие магнетара и остатков сверхновой поблизости, но они не совпадают точно с местом объекта. Также был обнаружен коричневый карлик, который случайно совпадает по координатам с объектом.

Эти находки не проясняют природу источника радиосигналов. Астрономам предстоит узнать больше о новом объекте и выяснить, применимы ли полученные знания к ранее обнаруженному объекту.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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