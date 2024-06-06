Сланцевая доска VI века с батальными сценами найдена в Испании: археологии раскрыли тайну культуры Тартессос

Археологи из Национального исследовательского совета Испании (CSIC) обнаружили в Касас-дель-Турунуэло сланцевую доску с выгравированными рисунками и батальными сценами.
Этот артефакт, возможно, использовался граверами для создания узоров на дереве, слоновой кости или золоте. В ходе раскопок также была найдена восточная дверь, ведущая в Ступенчатую комнату, открытую в 2023 году, сообщает Planet Today.
Культура Тартессос, существовавшая на юге Иберии в эпоху поздней бронзы, характеризуется развитой металлургией и уникальными ремесленными процессами.
Руководители раскопок, Эстер Родригес Гонсалес и Себастьян Селестино Перес, подчеркнули важность открытия для изучения ремесленной культуры и социальной структуры Тартессоса. В дальнейшем планируется исследование найденных остатков и выявление функциональности здания.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?