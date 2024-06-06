Сланцевая доска VI века с батальными сценами найдена в Испании: археологии раскрыли тайну культуры Тартессос

Испанские археологии обнаружили сланцевую доску VI века

0:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи из Национального исследовательского совета Испании (CSIC) обнаружили в Касас-дель-Турунуэло сланцевую доску с выгравированными рисунками и батальными сценами.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina is licensed under CC BY 4.0

Этот артефакт, возможно, использовался граверами для создания узоров на дереве, слоновой кости или золоте. В ходе раскопок также была найдена восточная дверь, ведущая в Ступенчатую комнату, открытую в 2023 году, сообщает Planet Today.

Культура Тартессос, существовавшая на юге Иберии в эпоху поздней бронзы, характеризуется развитой металлургией и уникальными ремесленными процессами.

Руководители раскопок, Эстер Родригес Гонсалес и Себастьян Селестино Перес, подчеркнули важность открытия для изучения ремесленной культуры и социальной структуры Тартессоса. В дальнейшем планируется исследование найденных остатков и выявление функциональности здания.