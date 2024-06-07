Ученые выяснили время последнего галактического столкновения Млечного Пути

MNRAS: Млечный Путь врезался в другую галактику около 3 млрд лет назад

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские астрономы из Политехнического института Ренсселера определили время последнего столкновения нашей галактики Млечный Путь с другой галактикой. Это исследование было опубликовано в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Фото: commons.wikimedia.org by Pervisha Khan (Khanumsays) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно данным команды, гало Млечного Пути содержит множество звезд с необычными орбитами. Предполагается, что многие из этих звезд остались в нашей галактике после последнего крупного слияния с другой галактикой.

Ученые установили, что это событие произошло 8-11 миллиардов лет назад, когда Млечный Путь был еще на начальном этапе формирования и был известен как Гайя-Энцелад.

Однако новые данные, полученные с космического телескопа "Гайя", показали, что после этого слияния Млечный Путь пережил еще одно столкновение, также вызвавшее появление звезд с необычными орбитами. Это событие, вероятно, произошло около 2,7 миллиарда лет назад и получило название "Радиальное слияние Девы".

Астрономы предполагают, что Радиальное слияние Девы привело к тому, что несколько малых карликовых галактик и звездных скоплений присоединились к Млечному Пути примерно в то же время.