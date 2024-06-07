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Ученые узнали, какие голоса мужчин и женщин кажутся самыми привлекательными

SciRep: высокий женский и низкий мужской голоса больше всего нравятся слушателям

1:34
Наука

Канадские ученые из Макмастерского университета исследовали свойства мужских и женских голосов, которые влияют на их привлекательность для слушателей. Результаты их работы опубликованы в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

SciRep: высокий женский и низкий мужской голоса больше всего нравятся слушателям
Фото: Wikipedia by Jon Asato is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Цель команды состояла в проверке гипотезы, что голоса со средними характеристиками должны быть наиболее приятными, аналогично восприятию черт лица. Известно, что люди с усредненными параметрами внешности считаются самыми привлекательными, так как их проще обрабатывать мозгу.

Исследователи провели три эксперимента для изучения влияния среднестатистического голоса на восприятие и привлекательность. В первых двух тестах добровольцы оценивали слово "Привет", произнесенное 32 мужчинами и 32 женщинами, по семибалльной шкале. Вопреки ожиданиям, голоса со средними акустическими характеристиками не показались участникам привлекательными.

В третьем эксперименте ученые проанализировали взаимосвязь между вокальной привлекательностью и двумя акустическими свойствами: основной частотой (высотой звука) и формантными частотами (связанными с длиной речевого тракта).

Эти параметры были измерены для каждого голоса, использованного в предыдущих тестах, чтобы определить их влияние на рейтинг привлекательности.

Анализ подтвердил, что более низкие мужские голоса и более высокие женские голоса воспринимаются как более привлекательные.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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