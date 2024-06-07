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Ужас и красота: обнаружены удивительные глубоководные существа, ранее неизвестные науке

Глубоководный аппарат столкнулся с существом, которое может жить 15 000 лет

1:29
Наука

Участники 45-дневной международной экспедиции опубликовали первые результаты своего проекта. В ходе глубоководного исследования были обнаружены новые виды, ранее неизвестные науке, которые своим внешним видом могут как напугать, так и очаровать.

Глубоководный аппарат столкнулся с существом, которое может жить 15 000 лет
Фото: Wikipedia by PublicDomainPictures is licensed under Creative Commons Zero

По данным ресурса Phys. org, специалисты исследовали район Кларион-Клиппертон в восточной части Тихого океана, расположенный между Мексикой и Гавайями. Эти места являются одними из самых малоизученных на планете, и описан только один из десяти видов, обитающих в этом регионе. Глубины исследования составляли от 3500 до 5500 метров.

Работа велась с использованием дистанционно управляемого аппарата ROV. Благодаря этому ученым удалось запечатлеть виды, ранее неизвестные науке. Одним из них стала стеклянная губка чашеобразной формы, способная жить до 15 000 лет, что делает ее самым долгоживущим организмом на Земле.

Другим новым видом оказался розовый морской свинтус, трепанг рода Amperima с трубчатыми ножками. Эти существа оказались одними из крупнейших, обнаруженных во время экспедиции.

Из-за недостатка пищи различные особи вынуждены жить далеко друг от друга. Тем не менее, видовое разнообразие в этом регионе поражает своим богатством.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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