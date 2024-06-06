Рыбы и велосипедисты имеют общую черту: назван эффективный способ экономии энергии

В ходе нового исследования было обнаружило, что рыбы и велосипедисты имеют общую стратегию экономии энергии, объединяясь в группы.
Учёные наблюдали за поведением гигантского данио (Devario aequipinnatus) в турбулентных водах с помощью высокоскоростных камер и устройства, измеряющего потребление кислорода. Рыбы, плавающие в одиночку, тратили в 2,5 раза больше энергии, чем в спокойной воде. Однако рыбы, собравшиеся в стаю, использовали на 79% меньше энергии благодаря защите от турбулентности, создаваемой ведущими стаю особями, сообщает PLOS Biology.
Это поведение похоже на стратегию птиц, летящих V-образным строем, и может быть полезным для других животных и для разработки эффективных рыбных проходов через плотины.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?