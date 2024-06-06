Рыбы и велосипедисты имеют общую черту: назван эффективный способ экономии энергии

Учёные обнаружили способ, помогающий рыбам экономить энергию

0:54 Your browser does not support the audio element. Наука

В ходе нового исследования было обнаружило, что рыбы и велосипедисты имеют общую стратегию экономии энергии, объединяясь в группы.

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Учёные наблюдали за поведением гигантского данио (Devario aequipinnatus) в турбулентных водах с помощью высокоскоростных камер и устройства, измеряющего потребление кислорода. Рыбы, плавающие в одиночку, тратили в 2,5 раза больше энергии, чем в спокойной воде. Однако рыбы, собравшиеся в стаю, использовали на 79% меньше энергии благодаря защите от турбулентности, создаваемой ведущими стаю особями, сообщает PLOS Biology.

Это поведение похоже на стратегию птиц, летящих V-образным строем, и может быть полезным для других животных и для разработки эффективных рыбных проходов через плотины.