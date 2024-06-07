Ученые нашли древние наскальные рисунки, изображающие Сахару зеленой и полной воды

JEA: в суданской пустыне обнаружены 4000-летние петроглифы с пасущимися стадами

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Австралийские археологи из Университета Маккуори в Сиднее обнаружили необычные наскальные рисунки в глубинах пустыни Сахара на территории Судана. Эти произведения искусства, возраст которых превышает 4 тысячи лет, изображают пасущихся коров и множество лодок, что не соответствует современному засушливому ландшафту региона. Исследование опубликовано в журнале Journal of Egyptian Archaeology (JEA).

Фото: flickr.com by Murray Foubister is licensed under Commons, the free media repository

Ученые отметили, что ближайший водоем, озеро Нубия, находится почти в 100 километрах от места обнаружения петроглифов. Кроме того, эта часть восточной Сахары, известная как пустыня Атбай, была непригодна для разведения скота в течение последних тысячелетий.

Согласно исследователям, наскальные рисунки относятся к периоду, известному как "африканский влажный период", который существовал около 5 тысяч лет назад. В это время Сахара была богата водой и покрыта зелеными лугами.

Археологи предполагают, что петроглифы были созданы до прихода африканского муссона, который превратил зелёные поля в пустыню и заставил людей переселиться ближе к реке Нил. Это климатическое изменение произошло после 3000 года до нашей эры.