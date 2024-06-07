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Шероховатость поверхности антенн 6G критична для их работы, поэтому их придётся печатать на 3D-принтере

Дефекты размером сотой доли длины волны уже влияют на работу антенн 6G

1:53
Наука

Как известно, чем выше частота, тем выше требования к гладкости поверхности антенн. В W-диапазоне, который будет использоваться мобильной связью 6G, качество изготовления металлических частей антенных решёток настолько критично, что их придётся печатать на 3D-принтерах.

Дефекты размером сотой доли длины волны уже влияют на работу антенн 6G
Фото: МФТИ is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

Даже в этом случае неизбежны дефекты поверхности, обусловленные технологией лазерного спекания, которые могут повлиять на эффективность антенны. Степень их влияния исследовали в лаборатории радиофотоники МФТИ.

Учёные провели электромагнитное моделирование работы различных устройств в микроволновых диапазонах. "Так, прямоугольный волновод и микрополосковая линия выполняют функцию проводной передачи энергии из одной точки в другую, а рупорная антенна и патч-антенна передают её беспроводным способом. С точки зрения рабочего диапазона прямоугольный волновод и рупор работают в широкой полосе частот, а микрополосковая линия и патч-антенна — в узкой. Таким образом, в нашем исследовании мы покрыли все основные классы приборов, изготавливаемых как аддитивно, так и при помощи технологии печатных плат", — рассказал научный сотрудник лаборатории Владимир Бурцев.

Результаты экспериментов наглядно продемонстрировали, что шероховатости, ямки и т. п. дефекты размером более одной сотой от длины волны уже оказывают пагубное влияние на работу высокочастотных устройств.

В ходе исследований было создано программное обеспечение для электромагнитного моделирования с хорошим коммерческим потенциалом, благо применённые методы легко масштабируются на разные частоты и могут быть использованы не только для мобильной связи 6G.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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