Шокирующее открытие: как климатические изменения превратят воздух в смертельный газ к 2050 году

Ученые выяснили, почему к 2050 году воздух станет опасным для дыхания

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа учёных установила, что к 2050 году изменения климата приведут к увеличению загрязнения воздуха озоновым смогом в различных регионах Северной Америки и других частях мира. Результаты их исследования были опубликованы в научном журнале Earth's Future.

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Озон, являясь химически активным газом и трехатомным кислородом, может образовываться естественным путем. Однако у поверхности земли он часто синтезируется в результате взаимодействия оксидов азота с летучими органическими соединениями, которые считаются загрязнителями.

Учёные изучили вероятность превышения уровней озона, установленных стандартами качества воздуха для защиты здоровья людей.

В оптимистичном сценарии верхний предел концентрации озона вырастет примерно на 0,3 части на миллиард, что соответствует существующим стандартам качества воздуха большинства стран.

Однако в худшем сценарии верхний предел содержания озона может увеличиться более чем на 2,3 части на миллиард, что к 2050 году приведет к воздействию критических для здоровья уровней озона на 5-13 миллионов человек только в США.