Астрономы исследовали Арку в центре Галактики и поняли, чем сияют образующие её филаменты

Свечение филаментов в центре Галактики объяснили синхротронным излучением пульсаров

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Центр нашей Галактики изобилует разного рода экзотическими объектами. Среди них так называемые филаменты — похожие на волокна длинные и тонкие структуры, которые видны в рентгеновском и радиодиапазонах.

Фото: NASA by Ian Heywood is licensed under public domain

Учёные из Института космических исследований РАН проанализировали наблюдения за двумя интересными с точки зрения астрофизики объектами — Аркой и пульсарной туманностью G0.13-0.11, сделанные орбитальными рентгеновскими обсерваториями IXPE и Chandra. Результатами они поделились на страницах Astronomy&Astrophysics.

Открытая в 80-х годах прошлого века Арка в центре Галактики (Galactic Center Radio Arc) длиной более 300 световых лет состоит из гигантских филаментов. Предполагается, что своей формой она обязана интенсивному звёздообразованию в тех местах и активности сверхмассивной чёрной дыры в ядре Млечного пути.

В Арке обнаружены многочисленные филаменты, ориентированные перпендикулярно диску Галактики. А диффузное рентгеновское излучение G0.13-0.11 оказалось поляризованным, что очевидно указывает на его синхротронную природу.

Таким образом, подтверждаются выдвинутые ранее гипотезы о подсвечивании газа вылетающими из пульсарных туманностей релятивистскими частицами при их взаимодействии с крупномасштабными силовыми линиями магнитного поля, резюмировали астрофизики.