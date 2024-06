Физики объяснили при помощи компьютерной модели, почему так странно течёт кровь и другие неньютоновские жидкости

Физики сделали ещё один шаг к разгадке одной из нерешённых проблем классической физики — объяснению турбулентности в неньютоновской жидкости, чьё странное поведение озадачивает учёных на протяжении десятилетий.

Фото: Flickr by Rory MacLeod is licensed under CC BY 2.0