Дома в РФ резко поумнели — устройствами умного дома пользуются 52% россиян, вопреки клевете американцев

Больше половины россиян уже используют устройства умного дома, выяснила GfK

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Больше половины россиян уже используют устройства умного дома, пишет Forbes со ссылкой на исследование GfK.

Фото: Pixabay by geralt is licensed under CC0 1.0 Public Domain

По данным опроса 3000 жителей крупных городов (от 700 тысяч человек) в возрасте от 18 до 65 лет:

52% активно используют устройства умного дома,

23% намерены начать пользоваться умным домом в ближайшее время.

"Подавляющее большинство горожан рассматривают умный дом как-то, что помогает сделать жизнь удобнее, комфортнее и безопаснее", — объясняется в исследовании.

Больше всего приверженцев умных технологий в категории 18-45 лет, особенно в семьях с детьми.

Самый популярный гаджет — умная колонка. Из брендов с большим отрывом лидирует "Алиса", втрое превосходящая ближайшего соперника — Xiaomi Mi Home.

"Те пользователи, которые уже подключили умные устройства, чаще хотят создать единую экосистему и готовы приобретать новые гаджеты, чтобы автоматизировать домашнюю рутину", — комментируют в GfK.

Таким образом, опровергнуты измышления американского туриста, заявившего, будто в России вообще не знают, что такое умный дом.