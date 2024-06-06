Дома в РФ резко поумнели — устройствами умного дома пользуются 52% россиян, вопреки клевете американцев

Больше половины россиян уже используют устройства умного дома, пишет Forbes со ссылкой на исследование GfK.
По данным опроса 3000 жителей крупных городов (от 700 тысяч человек) в возрасте от 18 до 65 лет:
"Подавляющее большинство горожан рассматривают умный дом как-то, что помогает сделать жизнь удобнее, комфортнее и безопаснее", — объясняется в исследовании.
Больше всего приверженцев умных технологий в категории 18-45 лет, особенно в семьях с детьми.
Самый популярный гаджет — умная колонка. Из брендов с большим отрывом лидирует "Алиса", втрое превосходящая ближайшего соперника — Xiaomi Mi Home.
"Те пользователи, которые уже подключили умные устройства, чаще хотят создать единую экосистему и готовы приобретать новые гаджеты, чтобы автоматизировать домашнюю рутину", — комментируют в GfK.
Таким образом, опровергнуты измышления американского туриста, заявившего, будто в России вообще не знают, что такое умный дом.
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