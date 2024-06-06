Малоизвестный способ защитить чувствительные данные в смартфоне от друзей и родных

Если вы доверяете ваш телефон родным или друзьям, но в нём есть данные, которые вы не хотели бы афишировать, воспользуйтесь функцией второго пространства, посоветовал преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.
Эксперт объяснил агентству "Прайм", как включать эту опцию. Она, по его словам, есть практически в любом современном смартфоне, поскольку реализуется средствами Android всех последних версий.
Надо зайти в Настройки, затем в Расширенные возможности, и там будет пункт "Создать второе пространство". Выбрав его, достаточно следовать указаниям устройства.
После этого вы получите, по сути, ещё один рабочий стол, надёжно отделённый от основного. Им может пользоваться, к примеру, ваш ребёнок без риска удалить какую-то важную информацию.
Смартфон должен быть защищён паролем, "иначе эти манипуляции не будут иметь смысла", заключил Шутов.
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