Вход в мир снов: как учёные научились общаться со спящими

В научной среде состояние человека во время сна характеризуется как бессознательное. Считается, что в этот период мозг занимается анализом воспоминаний, что делает невозможным установление двустороннего контакта со спящим. Для получения данных использовали электроэнцефалографию (ЭЭГ).
Однако последние исследования опровергли некоторые из этих представлений.
Учёные обнаружили, что с человеком, находящимся в стадии осознанных сновидений, можно поддерживать связь, "входя" в его сны.
Учёные контролировали показатели быстрого сна у участников, отслеживая движения глаз, сокращения лицевых мышц и мозговую активность.
В результате удалось установить контакт со спящими людьми посредством передачи световых, звуковых и других сигналов. Спящим даже предлагались простые математические задачи.
Участники "отвечали" на вопросы во сне с помощью сигналов, выученных перед засыпанием.
Всего добровольцам было задано 158 вопросов.
Эксперты считают, что подобная методика в перспективе может стать основой для лечения нарушений сна, фобий, депрессии, психологических травм и других расстройств.
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