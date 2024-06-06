Вход в мир снов: как учёные научились общаться со спящими

Французские ученые проникли в сны человека

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

В научной среде состояние человека во время сна характеризуется как бессознательное. Считается, что в этот период мозг занимается анализом воспоминаний, что делает невозможным установление двустороннего контакта со спящим. Для получения данных использовали электроэнцефалографию (ЭЭГ).

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Однако последние исследования опровергли некоторые из этих представлений.

Учёные обнаружили, что с человеком, находящимся в стадии осознанных сновидений, можно поддерживать связь, "входя" в его сны.

Учёные контролировали показатели быстрого сна у участников, отслеживая движения глаз, сокращения лицевых мышц и мозговую активность.

В результате удалось установить контакт со спящими людьми посредством передачи световых, звуковых и других сигналов. Спящим даже предлагались простые математические задачи.

Участники "отвечали" на вопросы во сне с помощью сигналов, выученных перед засыпанием.

Всего добровольцам было задано 158 вопросов.

18,6 % вопросов получили правильные ответы.

3,2 % ответов оказались ошибочными.

17,7 % — неопределёнными.

60,8 % вопросов остались без ответа.

Эксперты считают, что подобная методика в перспективе может стать основой для лечения нарушений сна, фобий, депрессии, психологических травм и других расстройств.