Глобальная сенсация: у каждого города есть свой микробиомный отпечаток

Каждый город на Земле обладает своим уникальным микробиомом

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

После завершения уникального исследования международная группа ученых заявила об индивидуальном микробиомном следе каждого города.

Фото: flickr.com by carrotmadman6 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В рамках проекта были проанализированы образцы микроорганизмов, взятые из общественного транспорта, больниц, различных зданий и инфраструктуры в 60 городах мира.

Исследовались как воздух, так и поверхности. Затем был проведен всесторонний анализ собранных образцов.

Эксперты собирали данные о микробах, вирусах и бактериях. В ходе исследования были обнаружены два одноклеточных организма, которые ранее не были описаны в современных справочниках.

В результате биологи пришли к выводу, что каждый город на Земле имеет уникальный микробиомный отпечаток.

Сотрудники Медицинского колледжа Уэльса утверждают, что теперь, изучив образцы микробиома на обуви, можно с точностью до 90 % определить город, из которого она прибыла.

Ученые считают, что такие исследования помогут сделать важные открытия в области эволюции микроорганизмов. Предполагается, что биологическое разнообразие городов может превзойти даже тропические леса.