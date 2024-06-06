Учёные разработали устройство, которое сможет уберечь вас от сердечных приступов

В России представили "таблетку" от страха

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Санкт-Петербургского университета ЛЭТИ разработали устройство, которое помогает контролировать чувство страха.

Фото: unsplash.com by Caleb Woods is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Это изобретение предназначено для пациентов с сердечными патологиями и людей, часто испытывающих тревогу за своё здоровье.

Новое устройство, названное "Кардиоскрин", позволяет проверять состояние здоровья в любом месте.

При обнаружении сбоев в работе сердечно-сосудистой системы прибор сразу подаст сигнал, предупреждающий о необходимости уменьшить нагрузку.

Однако для более детального обследования потребуется консультация специалиста. Аппарат весит всего 80 граммов и может регистрировать электрокардиосигналы.

Данные передаются на смартфон или планшет, который затем отправляет информацию специалисту.

Прибор рекомендуется не только пациентам с риском сердечных заболеваний, но также сотрудникам транспортных компаний и всем, кто хочет следить за своим здоровьем.