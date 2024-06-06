Учёные разработали устройство, которое сможет уберечь вас от сердечных приступов

Учёные из Санкт-Петербургского университета ЛЭТИ разработали устройство, которое помогает контролировать чувство страха.
Это изобретение предназначено для пациентов с сердечными патологиями и людей, часто испытывающих тревогу за своё здоровье.
Новое устройство, названное "Кардиоскрин", позволяет проверять состояние здоровья в любом месте.
При обнаружении сбоев в работе сердечно-сосудистой системы прибор сразу подаст сигнал, предупреждающий о необходимости уменьшить нагрузку.
Однако для более детального обследования потребуется консультация специалиста. Аппарат весит всего 80 граммов и может регистрировать электрокардиосигналы.
Данные передаются на смартфон или планшет, который затем отправляет информацию специалисту.
Прибор рекомендуется не только пациентам с риском сердечных заболеваний, но также сотрудникам транспортных компаний и всем, кто хочет следить за своим здоровьем.
Кошки — отважные создания.