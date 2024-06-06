Венера полна тайн: найденный фосфин может указывать на наличие жизни

На Венере обнаружены возможные признаки жизни

0:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные обнаружили фосфин в атмосфере Венеры, что может быть признаком наличия жизни на второй планете от Солнца. Это открытие стало результатом работы американских и британских специалистов.

Фото: Flickr by Adam Evans is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Сотрудники Королевского астрономического общества Великобритании скоро планируют официально сообщить о важной находке.

Исследователи отмечают, что наличие фосфина указывает на существование на Венере сложных химических процессов, которые не могут быть объяснены исключительно абиотическими факторами.

Вещество было обнаружено в слоях атмосферы, где теоретически могли бы существовать живые организмы.

Ранее Венера считалась непригодной для жизни из-за высокой температуры, высокого давления и наличия определённых химических элементов в атмосфере.

В НАСА уже прокомментировали это открытие, подчеркнув, что теперь Венере следует уделить "первостепенное внимание".