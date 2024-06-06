В Нидерландах гробы начали делать из грибов

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Делфтского технического университета в Нидерландах представили инновацию в сфере погребальных услуг. Они начали изготавливать гробы из мицелия, корневой системы грибов.

Фото: commons.wikimedia.org by Bernie

По информации из зарубежных источников, было произведено уже 10 таких гробов.

Разработчики утверждают, что этот вид ритуальной принадлежности способствует удобрению и очищению почвы, а процесс разложения тела ускоряется в несколько раз.

Эти гробы называют "живыми", а проект носит название Loop Cocoon.

Производство одного такого гроба занимает семь дней, и в итоге заказчик получает экологически чистый продукт, для изготовления которого не требуется электричество.

Конструкция практически полностью состоит из грибов, а внутри растёт мох, ускоряющий разложение тела.

Гроб разлагается за 30-45 дней, после чего тело остаётся в удобренной почве, полностью разлагаясь за 2-3 года, тогда как традиционные гробы требуют на это более 10 лет.

Изобретатель планирует усовершенствовать технологию, чтобы грибы прорастали на поверхности могилы, заменяя собой цветы и служа напоминанием о месте захоронения.