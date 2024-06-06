В Нидерландах гробы начали делать из грибов

Учёные из Делфтского технического университета в Нидерландах представили инновацию в сфере погребальных услуг. Они начали изготавливать гробы из мицелия, корневой системы грибов.
По информации из зарубежных источников, было произведено уже 10 таких гробов.
Разработчики утверждают, что этот вид ритуальной принадлежности способствует удобрению и очищению почвы, а процесс разложения тела ускоряется в несколько раз.
Эти гробы называют "живыми", а проект носит название Loop Cocoon.
Производство одного такого гроба занимает семь дней, и в итоге заказчик получает экологически чистый продукт, для изготовления которого не требуется электричество.
Конструкция практически полностью состоит из грибов, а внутри растёт мох, ускоряющий разложение тела.
Гроб разлагается за 30-45 дней, после чего тело остаётся в удобренной почве, полностью разлагаясь за 2-3 года, тогда как традиционные гробы требуют на это более 10 лет.
Изобретатель планирует усовершенствовать технологию, чтобы грибы прорастали на поверхности могилы, заменяя собой цветы и служа напоминанием о месте захоронения.
Кошки — отважные создания.