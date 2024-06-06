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Британские астрономы раскрыли древнюю тайну: Луна — результат космического столкновения

Опубликовано внезапное объяснение происхождения Луны

1:12
Наука

Британские астрономы смогли пролить свет на происхождение спутника Земли.

Опубликовано внезапное объяснение происхождения Луны
Фото: flickr.com by halfrain is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Считается, что Луна могла возникнуть в результате столкновения нашей планеты с гипотетической планетой Тейя около 4,5 миллиарда лет назад, хотя эта версия еще не является окончательной.

Тем не менее, ученые уверены, что эти данные могут стать важным шагом в разгадке тайны формирования спутника Земли.

Планета Тейя сформировалась 4,6 миллиарда лет назад и была по размеру сопоставима с Марсом.

Она получила свое имя в честь древнегреческой богини Тейи, одной из титанид и матери Гелиоса, Эос и Селены.

Кроме того, ученые предполагают, что астероид, находящийся на орбите Марса, может быть фрагментом, отколовшимся в результате столкновения планет. Эта теория происхождения Луны, рассматривающая ее как обломок Земли, не является новой.

Однако ранее она воспринималась скорее как фантастика. С развитием компьютерного моделирования ученые пересмотрели свое отношение к этой гипотезе.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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Опубликовано внезапное объяснение происхождения Луны
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