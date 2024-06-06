Финские учёные научили ИИ читать ваши мысли: прорыв в нейротехнологиях

Искусственный интеллект научили предсказывать мысли человека

0:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Хельсинкского университета в Финляндии научили искусственный интеллект читать мысли человека.

Фото: PublicDomainPictures.net by CC0

Эта система способна моделировать визуальное восприятие, анализируя сигналы головного мозга.

Разработчики сообщают, что ИИ сумел передать информацию, которая ранее была неизвестна науке, касающуюся изображений, возникающих в сознании человека.

Технология основана на интерфейсе "мозг-компьютер".

Ранее подобные системы могли обеспечивать только одностороннюю связь от мозга к компьютеру.

Новое достижение финских учёных значительно расширяет возможности таких технологий.

Это первое исследование, которое одновременно моделирует сигналы мозга и компьютерное представление с помощью искусственного интеллекта.