Финские учёные научили ИИ читать ваши мысли: прорыв в нейротехнологиях

Учёные из Хельсинкского университета в Финляндии научили искусственный интеллект читать мысли человека.
Эта система способна моделировать визуальное восприятие, анализируя сигналы головного мозга.
Разработчики сообщают, что ИИ сумел передать информацию, которая ранее была неизвестна науке, касающуюся изображений, возникающих в сознании человека.
Технология основана на интерфейсе "мозг-компьютер".
Ранее подобные системы могли обеспечивать только одностороннюю связь от мозга к компьютеру.
Новое достижение финских учёных значительно расширяет возможности таких технологий.
Это первое исследование, которое одновременно моделирует сигналы мозга и компьютерное представление с помощью искусственного интеллекта.
Кошки — отважные создания.