Шокирующая правда: радиация не так опасна, как мы думали

Учёные объяснили, насколько опасна радиация на самом деле, как кажется многим после аварий на Чернобыльской и Фукусимской АЭС.
Тем, кто уже закупился йодом и приобрёл дозиметры для всей семьи, учёные напоминают, что существует три типа ионизирующего излучения: альфа, бета и гамма.
Только гамма-излучение представляет реальную опасность для человека, так как способно проходить через различные препятствия.
Более того, каждый человек подвергается воздействию космического гамма-излучения, которое проникает сквозь атмосферу Земли.
При этом гамма-излучение обладает относительно низкой разрушительной способностью.
С клетками организма взаимодействует лишь небольшая часть фотонов, что не приводит к значительным последствиям. По мнению специалистов, получить опасную дозу радиации в природе невозможно.
Единственный реальный риск — это непосредственное присутствие при взрыве атомной бомбы или аварии на атомной электростанции.
Кошки — отважные создания.