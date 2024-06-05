Шокирующая правда: радиация не так опасна, как мы думали

Ученые рассказали, действительно ли так страшна радиация, как кажется

1:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные объяснили, насколько опасна радиация на самом деле, как кажется многим после аварий на Чернобыльской и Фукусимской АЭС.

Фото: United States Navy by Stephen P. Weaver. is licensed under Public Domain

Тем, кто уже закупился йодом и приобрёл дозиметры для всей семьи, учёные напоминают, что существует три типа ионизирующего излучения: альфа, бета и гамма.

Только гамма-излучение представляет реальную опасность для человека, так как способно проходить через различные препятствия.

Более того, каждый человек подвергается воздействию космического гамма-излучения, которое проникает сквозь атмосферу Земли.

При этом гамма-излучение обладает относительно низкой разрушительной способностью.

С клетками организма взаимодействует лишь небольшая часть фотонов, что не приводит к значительным последствиям. По мнению специалистов, получить опасную дозу радиации в природе невозможно.

Единственный реальный риск — это непосредственное присутствие при взрыве атомной бомбы или аварии на атомной электростанции.