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Шокирующая правда: радиация не так опасна, как мы думали

Ученые рассказали, действительно ли так страшна радиация, как кажется

1:03
Наука

Учёные объяснили, насколько опасна радиация на самом деле, как кажется многим после аварий на Чернобыльской и Фукусимской АЭС.

Ученые рассказали, действительно ли так страшна радиация, как кажется
Фото: United States Navy by Stephen P. Weaver. is licensed under Public Domain

Тем, кто уже закупился йодом и приобрёл дозиметры для всей семьи, учёные напоминают, что существует три типа ионизирующего излучения: альфа, бета и гамма.

Только гамма-излучение представляет реальную опасность для человека, так как способно проходить через различные препятствия.

Более того, каждый человек подвергается воздействию космического гамма-излучения, которое проникает сквозь атмосферу Земли.

При этом гамма-излучение обладает относительно низкой разрушительной способностью.

С клетками организма взаимодействует лишь небольшая часть фотонов, что не приводит к значительным последствиям. По мнению специалистов, получить опасную дозу радиации в природе невозможно.

Единственный реальный риск — это непосредственное присутствие при взрыве атомной бомбы или аварии на атомной электростанции.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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