Научная сенсация: новый способ увидеть цвета, которые раньше были невидимы

Человеческий глаз не способен воспринимать все цвета.
Это связано с ограниченным диапазоном световых частот, которые может увидеть человеческий глаз. Например, мы не можем различать красновато-зелёные и желтовато-синие оттенки.
Однако американские учёные смогли это сделать в лабораторных условиях, как сообщают интернет-источники.
Сотрудники Стэнфордского университета провели эксперимент, в ходе которого создали специальные изображения. Картинки содержали полоски разных цветов, расположенные близко друг к другу.
Так, жёлтые полоски касались синих, а зелёные – красных.
Используя специальное устройство, учёные добились постепенного исчезновения границ между цветами, что привело к их "слиянию". В результате участники эксперимента смогли различить желтовато-синие и красновато-зелёные оттенки.
Исследователи смогли подавить механизм, который делает определённые цветовые оттенки невидимыми для человеческого глаза.
Кошки — отважные создания.