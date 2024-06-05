Научная сенсация: новый способ увидеть цвета, которые раньше были невидимы

Ученые увидели цвета, которые недоступны человеческому глазу

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Человеческий глаз не способен воспринимать все цвета.

Фото: commons.wikimedia.org by ROTFLOLEB is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это связано с ограниченным диапазоном световых частот, которые может увидеть человеческий глаз. Например, мы не можем различать красновато-зелёные и желтовато-синие оттенки.

Однако американские учёные смогли это сделать в лабораторных условиях, как сообщают интернет-источники.

Сотрудники Стэнфордского университета провели эксперимент, в ходе которого создали специальные изображения. Картинки содержали полоски разных цветов, расположенные близко друг к другу.

Так, жёлтые полоски касались синих, а зелёные – красных.

Используя специальное устройство, учёные добились постепенного исчезновения границ между цветами, что привело к их "слиянию". В результате участники эксперимента смогли различить желтовато-синие и красновато-зелёные оттенки.

Исследователи смогли подавить механизм, который делает определённые цветовые оттенки невидимыми для человеческого глаза.