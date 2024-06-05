Ученые выяснили, что происходит в мозге лунатиков

NatComms: обнаружены закономерности в мозговой активности при парасомнии

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Ученые из Нидерландского института нейробиологии выяснили, какие процессы происходят в мозге человека в состоянии лунатизма или парасомнии. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatComms).

Фото: Openverse by adamdachis is licensed under CC BY 2.0

Парасомнии — это необычные состояния, возникающие во время сна с медленным движением глаз. Эти состояния могут приводить к сложному поведению, пока человек частично спит.

Люди могут сидеть, разговаривать, вставать с постели или даже совершать опасные действия, такие как вождение автомобиля или акты насилия, что вызывает серьезные вопросы о сознательности и ответственности.

Для своего исследования ученые привлекли 22 пациента с парасомниями. Участники прошли подробное медицинское обследование и сделали две записи сна с помощью электроэнцефалографии высокой плотности (hd-ЭЭГ).

Первая запись была сделана во время обычного ночного сна, а вторая — после ночи полного лишения сна, чтобы увеличить вероятность и сложность эпизодов парасомнии.

Во время второй записи исследователи воспроизводили громкие звуки, чтобы спровоцировать эпизоды парасомнии. Когда эпизод начинался, экспериментатор ждал его завершения, прежде чем назвать имя пациента и провести интервью о его переживаниях.

Этот немедленный опрос был нацелен на то, чтобы запечатлеть самые свежие воспоминания пациента, прежде чем они будут забыты.

В ходе исследования было зафиксировано 102 потенциальных эпизода парасомнии, из которых 75 были единогласно подтверждены независимыми экспертами. Эпизоды в основном состояли из коротких спутанных пробуждений, при этом ни один из участников не вставал с постели.

Продолжительность эпизодов варьировалась, средняя продолжительность составила около 28 секунд.

Исследователи обнаружили, что количество сообщений о сознательных переживаниях было значительно выше, когда высокоамплитудные медленные волны ЭЭГ наблюдались в передних областях коры вместе с активацией в задних областях коры. Эти закономерности схожи с теми, что наблюдаются во время сновидений.

Кроме того, способность запомнить содержание этих переживаний была связана с более высокой активацией ЭЭГ в правой медиальной височной области перед началом движения.