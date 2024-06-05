Эти шесть молекул — ключ к разгадке тайны зарождения жизни

Ученые доказали, что начало жизни положили шесть простейших молекул

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные установили, что для зарождения жизни были достаточны всего шесть простейших молекул. Эта гипотеза была подтверждена экспериментально.

Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration

Взаимодействие определённых молекул запускает химическую реакцию, которая приводит к образованию аминокислот и других биотических соединений.

Научные исследования проводились с использованием программы Allchemy. Как оказалось, для возникновения жизни было достаточно наличия молекул воды, азота, сероводорода, аммиака и цианида.

Учёные полагают, что на момент зарождения жизни все эти элементы присутствовали на Земле.

После начала синтеза они заметили формирование основ жизни в виде аминокислот. Одной из первых образовалась аминокислота глицин.

Затем было обнаружено формирование других известных биотических соединений.

Программа Allchemy также выявила новые пути пребиотического синтеза органических соединений, таких как ацетальдегид, яблочная, фумаровая, лимонная и мочевая кислоты.