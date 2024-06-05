Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего с использованием искусственного интеллекта смогли определить уровень одиночества у человека.
Эта технология, основанная на алгоритмах ИИ, анализировала речь пожилых людей для оценки степени их одиночества.
Методы обработки естественного языка включали объективную оценку эмоций и чувств участников.
Кроме того, использовались другие известные инструменты для анализа этого явления. Для участия в эксперименте пригласили пожилых людей в возрасте от 66 до 94 лет.
В рамках исследования добровольцы проходили длительные интервью, которые затем анализировались с помощью методов обработки естественного языка и машинного обучения.
В результате учёные сделали неожиданные выводы.
Выяснилось, что одинокие люди дают более развернутые ответы и выражают больше печали, когда их спрашивают, чувствуют ли они себя одинокими.
При этом женщины чаще, чем мужчины, подтверждали, что чувствуют себя одинокими. Одинокие мужчины в своей речи чаще использовали пугающие и радостные слова.
Разработчики отметили, что их система ИИ смогла предсказать уровень одиночества с точностью до 94 %.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.