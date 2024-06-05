Искусственный интеллект научился определять одиночество по голосу: сенсационные открытия учёных

Искусственный интеллект определил степень одиночества человека по его речи

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего с использованием искусственного интеллекта смогли определить уровень одиночества у человека.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Эта технология, основанная на алгоритмах ИИ, анализировала речь пожилых людей для оценки степени их одиночества.

Методы обработки естественного языка включали объективную оценку эмоций и чувств участников.

Кроме того, использовались другие известные инструменты для анализа этого явления. Для участия в эксперименте пригласили пожилых людей в возрасте от 66 до 94 лет.

В рамках исследования добровольцы проходили длительные интервью, которые затем анализировались с помощью методов обработки естественного языка и машинного обучения.

В результате учёные сделали неожиданные выводы.

Выяснилось, что одинокие люди дают более развернутые ответы и выражают больше печали, когда их спрашивают, чувствуют ли они себя одинокими.

При этом женщины чаще, чем мужчины, подтверждали, что чувствуют себя одинокими. Одинокие мужчины в своей речи чаще использовали пугающие и радостные слова.

Разработчики отметили, что их система ИИ смогла предсказать уровень одиночества с точностью до 94 %.