РКК "Энергия" готова приступить к серийному производству перспективного космического корабля "Орёл"

Журналист Котов сообщил о начале производства космического корабля "Орёл"

РКК "Энергия" готова приступить к серийному производству перспективного космического корабля "Орёл"

Фото: hu.wikipedia by Kamov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license

РКК "Энергия" получила лицензию на изготовление промышленного образца перспективного пилотируемого корабля ПТК НП, сообщил в среду телеграм-канал о современной космонавтике "Контакт подъёма".

Его автор, научный журналист Михаил Котов увидел на сайте Роспатента, что 5 июня зарегистрировано предоставление ракетно-космической корпорации соответствующего права.

"Если переводить на русский, это процедура перед началом производства промышленного образца. А значит, скоро нас ждёт ещё больше хороших новостей", — объяснил он.

Тем временем, по данным Котова, в Центре подготовки космонавтов начато производство тренажёра для обучения экипажей ПТК НП. Его установка запланирована на 2025 год.

Разрабатываемый РКК "Энергия" им. С. П. Королёва перспективный многоразовый пилотируемый космический корабль ПТК НП ранее назывался "Федерация", в 2019 году Роскосмос решил переименовать его в "Орёл".