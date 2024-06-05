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Удивительное открытие: Австралийский студент нашел способ безопасного путешествия во времени

Ученые доказали возможность путешествия во времени

1:17
Наука

Австралийские физики установили вероятность путешествия во времени без возникновения парадоксов. Ранее эксперты считали это невозможным, однако новая модель показала, что теоретически это осуществимо. Эти выводы сделал студент на основе физико-математических расчетов.

Ученые доказали возможность путешествия во времени
Фото: flickr.com by Markus Spiske is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Исходя из теории относительности и знаний о временных петлях, молодой исследователь решил их объединить.

В результате расчетов он пришел к выводу, что существует возможность путешествовать во времени без нарушения причинно-следственного принципа. В своей модели ученый рассмотрел пример человека, который отправляется в прошлое, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Ему необходимо найти нулевого пациента. Если ему удастся это сделать, эпидемия не произойдет, но это также исключит его путешествие во времени, так как в нем не будет необходимости.

Эксперт полагает, что при совершении временного перехода все последующие события будут развиваться иначе, так как в будущем известны все исходные данные для визита в прошлое.

В этой ситуации произойдет изменение событий, и путешественник сам станет причиной начала эпидемии.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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