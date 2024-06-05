Австралийские физики установили вероятность путешествия во времени без возникновения парадоксов. Ранее эксперты считали это невозможным, однако новая модель показала, что теоретически это осуществимо. Эти выводы сделал студент на основе физико-математических расчетов.
Исходя из теории относительности и знаний о временных петлях, молодой исследователь решил их объединить.
В результате расчетов он пришел к выводу, что существует возможность путешествовать во времени без нарушения причинно-следственного принципа. В своей модели ученый рассмотрел пример человека, который отправляется в прошлое, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.
Ему необходимо найти нулевого пациента. Если ему удастся это сделать, эпидемия не произойдет, но это также исключит его путешествие во времени, так как в нем не будет необходимости.
Эксперт полагает, что при совершении временного перехода все последующие события будут развиваться иначе, так как в будущем известны все исходные данные для визита в прошлое.
В этой ситуации произойдет изменение событий, и путешественник сам станет причиной начала эпидемии.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.