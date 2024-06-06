Из-за глобального потепления Северный Ледовитый океан заселила тихоокеанская и атлантическая рыба

Океанологи изучили "атлантизацию" и "пацификацию" морей Сибирской Арктики

1:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Глобальное потепление весьма неоднородно — Арктика разогревается гораздо быстрее других регионов планеты. NASA собирается наблюдать за этим из космоса, а на Земле выявлен ещё один признак — заселение Северного Ледовитого океана тихоокеанской и атлантической рыбой.

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В научной литературе это явление получило названия "атлантификация" (или "атлантизация") и "пацификация". Его исследованием занялись учёные из Института океанологии и Института проблем экологии и эволюции Российской академии наук. Результатами они поделились в журнале Progress in Oceanography.

Процесс бореализации, то есть перехода арктических морских экосистем в более умеренное состояние, изучался в основном на примере европейской Арктики — в Баренцевом море и водах Гренландии. Сибирская Арктика — Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское моря — исследована в этом контексте впервые.

Данные судовых наблюдений за период 1977–2020 годов свидетельствуют о неуклонном расширении ареалов атлантических видов в восточном направлении, а тихоокеанских — в западном.

В перспективе возможно смыкание ареалов "западных" и "восточных" популяций чёрного палтуса, что сотрёт генетические различия между особями атлантического и тихоокеанского происхождения. Такое же будущее ждёт тихоокеанскую треску — она смешается с гренландской Gadus ogac.

Косвенным подтверждением столь впечатляющих прогнозов может служить появление в последние годы отдельных взрослых особей минтая в преднерестовом, нерестовом и посленерестовом состоянии в Чукотском море.

Ранее в Белом море нашли водоросль, доселе встречавшуюся только в Атлантическом океане.