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Революция в нейробиологии: как избавиться от навязчивых мыслей за считанные минуты

Как избавиться от навязчивых мыслей: рекомендации ученых

1:03
Наука

Американские ученые из Университета штата Колорадо разработали новую методику для избавления от навязчивых мыслей.

Как избавиться от навязчивых мыслей: рекомендации ученых
Фото: Openverse by CollegeDegrees360 is licensed under CC BY-SA 2.0

Нейробиологам удалось проследить процесс замены одних мыслей на другие, что привело к положительным результатам в их устранении.

Для участия в эксперименте пригласили 60 добровольцев. Сначала им провели МРТ, затем показали изображения различных предметов, людей и бытовых сцен.

Каждое изображение анализировалось в течение четырех секунд.

В этот период добровольцы должны были думать о чем-то постороннем и стараться подавлять любые мысли. Эта тактика позволяла быстрее переключаться на другие мысли и избавляться от негативного мышления.

Однако ученые пришли к выводу, что "замена" и "очистка" мышления были менее эффективны.

Для "подавления" навязчивых мыслей требовалось больше времени, но это было названо более выигрышной стратегией. После этого мозг легче и быстрее воспринимал новую информацию.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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