Немецкие исследователи из Центра диабета в Мюнхене нашли способ подавления чувства голода.
На текущий момент эксперимент был проведен только на лабораторных мышах и обезьянах, но учёные считают, что введение специального гормона поможет людям бороться с ожирением.
В ходе эксперимента мышам и обезьянам вводили гормон, подавляющий чувство голода, что позволило уменьшить у них не только аппетит, но и вес.
Эти результаты побудили учёных продолжить исследования и изучить воздействие гормона на здоровье людей.
Для этого были проанализированы существующие исследования, в которых участвовали люди с ожирением или избыточным весом.
Выяснилось, что во время наблюдений у участников измеряли уровень гормона сытости до и после еды.
Оказалось, что у людей с нормальным весом этот уровень после еды повышался, а у страдающих избыточным весом или ожирением снижался. Это позволило сделать вывод о его потенциале в подавлении чувства голода.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.