Немецкие ученые нашли способ подавления аппетита: похудение без усилий"

Ученые нашли способ отключить чувство голода

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Немецкие исследователи из Центра диабета в Мюнхене нашли способ подавления чувства голода.

Фото: Wikipedia by Dr Jean Fortunet is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

На текущий момент эксперимент был проведен только на лабораторных мышах и обезьянах, но учёные считают, что введение специального гормона поможет людям бороться с ожирением.

В ходе эксперимента мышам и обезьянам вводили гормон, подавляющий чувство голода, что позволило уменьшить у них не только аппетит, но и вес.

Эти результаты побудили учёных продолжить исследования и изучить воздействие гормона на здоровье людей.

Для этого были проанализированы существующие исследования, в которых участвовали люди с ожирением или избыточным весом.

Выяснилось, что во время наблюдений у участников измеряли уровень гормона сытости до и после еды.

Оказалось, что у людей с нормальным весом этот уровень после еды повышался, а у страдающих избыточным весом или ожирением снижался. Это позволило сделать вывод о его потенциале в подавлении чувства голода.