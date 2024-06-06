Твердотельные квантовые магнитометры помогут учёным найти водные миры в далёком космосе

NASA рассказала о магнитометрии для поиска воды на далёких планетах

2:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Вода, как известно, основа жизни. Именно поэтому среди всех небесных тел Солнечной системы предметом особого интереса (и будущих космических путешествий) остаются спутники газовых и ледяных гигантов, такие как Европа Юпитера, Энцелад Сатурна и другие. Под толстой коркой льда на них плещутся глубокие океаны. А обнаружить их удалось благодаря магнитометрии.

Фото: NASA by Corey J. Cochrane is licensed under public domain

Её принцип довольно прост. Солёная вода хорошо проводит электричество, поэтому океан с солёной водой — не что иное, как гигантская электрическая цепь. Мощное магнитное поле родительской планеты наводит в ней достаточно сильные токи, вызывающие его возмущение. Таким образом было подтверждено предполагавшееся ранее существование океана на Европе, когда искажение магнитного поля Юпитера в её окрестностях было измерено магнитометром зонда "Галилео".

До недавних пор магнитометры были громоздкими приборами флагманского класса. Но развитие квантовых технологий позволило совершить прорыв в их микроминиатюризации.

Твердотельные квантовые магнитометры — это новый класс приборов, способных измерять магнитные поля с достаточной чувствительностью, при этом с меньшими размерами, весом и потребляемой мощностью. Кроме того, их отличают такие квантовые преимущества, как самокалибровка по спин-ядерному квантовому взаимодействию — то есть магнитометр может компенсировать дрейф с течением времени. Эта особенно важно для многолетних миссий в условиях космического холода и испепеляющей радиации.

Твердотельные магнитометры делают из полупроводников (алмаза или карбида кремния) с квантовыми центрами окраски — дефектами кристаллической решётки, в которых не хватает атома или введён атом другого элемента. Благодаря своим квантово-спиновым свойствам эти центры окраски чувствительны к магнитным полям окружающей среды. Изменение цвета можно считывать электрически и/или оптически.

В лаборатории реактивного движения NASA созданы два твердотельных магнитометра: карбид-кремниевый SiCMAG и твердотельный квантовый с оптической накачкой OPuS-MAGNM.

"Квантовые датчики не только открывают новые возможности для науки, но также дают возможность уменьшить масштаб приборов прежнего форм-фактора до размера и стоимости, позволяющих проводить научные исследования флагманского класса на платформах класса CubeSat", — говорит автор второго варианта доктор физики Ханнес Краус.