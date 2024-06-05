Оптический датчик температуры на жидких кристаллах на основе связанных состояний в континууме

Учёные разработали фотонно-кристаллический микрорезонатор в управляемым температурой жидкокристаллическим слоем, сообщили в среду в Красноярском научном центре СО РАН.
В зависимости прозрачности жидких кристаллов от температуры и пропускаемого через них тока нет ничего нового. Однако в изобретении впервые была использована концепция связанных состояний в континууме. Для этого слой жидких кристаллов поместили между двумя одномерными фотонными кристаллами из чередующихся слоев нитрида кремния и диоксида кремния.
"В нашем микрорезонаторе фотонные кристаллы выступают как зеркала, а слой жидкого кристалла — как резонаторный слой. Когда свет находится между зеркалами, в слое жидкого кристалла реализуются так называемые микрорезонаторные моды", — объясняет лаборант Института физики им. Л. В. Киренского СО РАН Алексей Краснов.
Проходя сквозь жидкие кристаллы, свет частично как бы застревает в нём. Поглощаемые участки спектра — провалы — называются резонансными линиями. Их ширина, а также длина волны зависят от температуры.
"Связанное состояние в континууме — это свет, который "не покидает" микрорезонатор. Изменение температуры жидкого кристалла приводит к разрушению связанного состояния. В результате свет выходит через зеркала, что проявляется в изменении спектральной ширины соответствующего резонанса", — говорит научный сотрудник Института физики им. Л. В. Киренского СО РАН кандидат физико-математических наук Павел Панкин.
Впервые учёным удалось реализовать работающий в оптическом диапазоне датчик, в котором температура меняет не положение резонансных линий в спектре, а их ширину.
Прототип работающего на новых принципах устройства для измерения и калибровки температуры построен и протестирован. Статья о результатах экспериментов вышла в Physical Review E.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.