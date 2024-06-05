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Принято окончательное решение по телескопу "Хаббл": неисправный гироскоп будет отключен

NASA решила отключить один из гироскопов "Хаббла"

1:32
Наука

NASA решила отключить неисправный гироскоп космического телескопа "Хаббл", сообщили во вторник на брифинге, проведённом командой проекта в формате видеоконференции.

NASA решила отключить один из гироскопов "Хаббла"
Фото: NASA is licensed under public domain

С 24 мая аппарат переведён в безопасный режим, подразумевающий приостановку научных наблюдений, из-за сбоя в работе одного из гироскопов, отвечающих за ориентацию телескопа в пространстве.

Из шести предусмотренных конструкцией "Хаббла" гироскопов в работе оставались три, причём за последнее время один из них всё чаще выдавал ошибочные данные. Электронику этого гироскопа сбрасывали, его функционал восстанавливался, но лишь временно. Когда проблема участилась, было принято непростое решение отключить устройство.

"Хаббл" разработан хоть и очень давно, но с достаточным запасом надёжности. Он уже выполнял, и вполне успешно, свои задачи на двух гироскопах в 2005–2009 годах, и даже на одном в течение короткого периода в 2008-м. Такой режим затрудняет позиционирование космического телескопа, делая его менее гибким, и лишает его возможности наблюдения за движущимися объектами, расположенными ближе Марса.

Инженеры заверили, что отключение гироскопа не повредит научной работе, тем более что "Хаббл" используется совместно с телескопом "Джеймс Уэбб", а в скором времени к ним присоединится "Нэнси Грейс Роман".

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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